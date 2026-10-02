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02 октября, 08:00

Спорт

Второй этап Кубка России по спидкубингу пройдет в Москве 3–4 октября

Второй этап Кубка России по спидкубингу пройдет в Москве 3–4 октября

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В Москве 3 и 4 октября пройдет второй этап Кубка России по скоростной сборке кубиков – спидкубингу. Участники будут соревноваться в 17 дисциплинах: собирать кубики разного размера и формы, одной рукой, вслепую и на количество ходов.

Перед каждой попыткой головоломки перемешивают по одинаковой схеме, чтобы условия для всех участников были равными. На осмотр кубика дается 15 секунд, после чего спортсмены начинают сборку на время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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