Некоторые улицы и набережные перекроют в Москве в выходные, 3 и 4 октября. В Центральном и Западном административных округах проведут полумарафон "Моя столица".

Первые ограничения введут утром 3 октября. С 09:00 закроют Университетскую площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также в районе парковочного кармана на пересечении с Косыгина. Перекроют движение от проспекта Вернадского, а затем – от Мичуринского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.