"Аэрофлот" сообщил о первой оплате авиабилета цифровым рублем. Это произошло накануне, пассажир таким способом на сайте компании оформил билет на рейс из Москвы в Санкт-Петербург. С этой покупки стартовали фактические платежи за авиаперевозки в национальной цифровой валюте.

Приобрести билет за цифровой рубль можно с помощью QR-кода как на официальном сайте авиакомпании, так и в офисах продаж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.