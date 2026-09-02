Собянин: Московские ИИ-сервисы обрабатывают четверть всех медснимков в России

Четверть всех медицинских снимков в России обрабатывают московские сервисы искусственного интеллекта. О развитии цифровой платформы, которая помогает врачам по всей стране, рассказал Сергей Собянин.

Мэр и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили столичный Центр диагностики и телемедицины. Доступ к сервисам "МосМедИИ" сейчас есть у 2,5 тысячи медицинских организаций из 75 регионов, а также у ряда федеральных медицинских центров.

По словам Собянина, внедрение ИИ позволило повысить качество медицинской помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.