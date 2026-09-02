Новости мира: Германия обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига

Германия официально обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига. По версии немецкой стороны, произошедшее стало частью "гибридных операций" по дестабилизации Европы. В ответ власти Германии усилят контроль при въезде граждан России в страну, закроют российское консульство в Бонне, расторгнут соглашение о деятельности Русского дома в Берлине. Посла России вызвали в МИД ФРГ.

Сильные муссонные дожди обрушились на Пакистан. Вода затопила дороги и дома, власти закрыли школы. В одном из административных кварталов Исламабада за несколько минут выпало 150 миллиметров осадков, канализация не справилась, и улицы превратились в реки. При этом уровень воды в природных реках продолжает расти. Под водой оказались целые кварталы. Власти объявили предупреждение об эвакуации для жителей уязвимых зон. Из-за паводков во всей стране погибли как минимум 175 человек.

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