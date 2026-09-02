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02 сентября, 11:45

Культура

Московские музыканты получили главные призы международного фестиваля в Сербии

Московские музыканты получили главные призы международного фестиваля в Сербии

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Молодые музыканты из Москвы стали обладателями главных призов Международного фестиваля "Кустендорф Классик" в Сербии, который основал режиссер Эмир Кустурица.

Стефания Поспехина стала обладательницей золотой матрешки, а студент Московской консерватории Богдан занял второе место и получил серебряную матрешку.

По словам Кустурицы, матрешка символизирует дружбу народов и единство русской и сербской культур. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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