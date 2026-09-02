Путин опроверг сообщения о мобилизации после выборов

Владимир Путин опроверг сообщения западных СМИ о мобилизации после парламентских выборов. Комментируя актуальные вопросы после саммита стран ШОС, президент назвал эти утверждения информационной атакой.

Президент также ответил на вопрос журналистов о переговорах по Украине. По словам Путина, этот процесс пока заморожен, при этом контакты между спецслужбами России и США продолжаются. Президент отметил, что Россия готовит новые удары по объектам энергетики на Украине.

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