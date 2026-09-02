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02 сентября, 08:00

Транспорт

Несколько новых маршрутов заработают в ТиНАО с 5 сентября

Несколько новых маршрутов заработают в ТиНАО с 5 сентября

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С 5 сентября заработает несколько новых маршрутов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Маршрут № 174 будет следовать из Первомайского в Милюково и Каменку. 194-й маршрут пойдет из Настасьина в Бараново и Елизарово.

Также заработает маршрут № 224, который соединит станцию метро "Рассказовка" и коттеджный поселок "Бристоль". На линиях будут функционировать современные автобусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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