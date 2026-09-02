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02 сентября, 07:15

Происшествия

Видео пожара на автозаправке в Ярославле завирусилось в интернете

Видео пожара на автозаправке в Ярославле завирусилось в интернете

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Видео пожара на автозаправке в Ярославле завирусилось в интернете. Водитель пытался залить бензин в канистры, которые находились в салоне автомобиля, но в итоге машина загорелась. Происшествие зафиксировала камера на АЗС.

На кадрах видно, как мужчина во время заправки вставляет шланг не в горловину топливного бака, а в салон автомобиля, на задние сиденья. Через некоторое время машина вспыхивает. Пламя потушили с помощью нескольких огнетушителей. Судя по кадрам, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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