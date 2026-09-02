Путин заявил о заморозке переговорного процесса по Украине

Переговорный процесс по Украине пока заморожен, заявил Владимир Путин. При этом контакты между спецслужбами России и США проходят всегда. Президент выступил после саммита стран ШОС и прокомментировал ряд актуальных вопросов.

Он отметил, что Россия готовит новые удары по объектам энергетики на Украине. Путин также опроверг сообщения в западных СМИ о мобилизации после парламентских выборов. Все эти утверждения президент назвал информационной атакой.

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