Новости мира: в Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу среди собак

В Калифорнии прошел необычный чемпионат мира по серфингу среди собак. Участие в нем приняли десятки четвероногих спортсменов вместе с хозяевами. Питомцы показывали баланс, смелость и спортивный характер. За безопасностью участников внимательно следили спасатели.

В американском штате Вашингтон объявлен высший уровень эвакуации из-за серьезных лесных пожаров. Огонь распространился на десятки тысяч гектаров и продолжает двигаться дальше. Жителей опасных районов призывают срочно покинуть дома, не теряя времени на сборы. Всего в округе зарегистрировано 12 крупных очагов возгорания. С огнем борются более сотни пожарных, из-за пожаров без света остаются около 52 тысяч жителей .

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