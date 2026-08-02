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02 августа, 09:00

Политика

В России могут появиться ежемесячные выплаты для семей с детьми до 3 лет

В России могут появиться ежемесячные выплаты для семей с детьми до 3 лет

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В России могут появиться ежемесячные выплаты для семей с детьми, не достигшими возраста 3 лет. Выплата может составить 20 тысяч рублей за каждого ребенка. С предложением ввести "материнскую зарплату" выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

По его словам, в России достаточно мер поддержки для одиноких и многодетных мам, но для обычных не так много. Парламентарий считает, что каждая женщина с детьми должна получать выплаты, так как не все могут совмещать воспитание малышей с работой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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