В России могут появиться ежемесячные выплаты для семей с детьми до 3 лет

В России могут появиться ежемесячные выплаты для семей с детьми, не достигшими возраста 3 лет. Выплата может составить 20 тысяч рублей за каждого ребенка. С предложением ввести "материнскую зарплату" выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

По его словам, в России достаточно мер поддержки для одиноких и многодетных мам, но для обычных не так много. Парламентарий считает, что каждая женщина с детьми должна получать выплаты, так как не все могут совмещать воспитание малышей с работой.

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