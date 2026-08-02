02 августа, 09:15Политика
В Иране заявили о готовности дать решительный отпор любым атакам со стороны США
Иран готов дать решительный отпор любым атакам со стороны США. Такое заявление сделал глава МИД исламской республики Аббас Арагчи во время переговоров с представителями Пакистана и Турции.
Главной темой разговора была дальнейшая эскалация ближневосточного конфликта. Ее все участники диалога назвали очень вероятной. При этом в Тегеране утверждают, что мирные переговоры срываются из-за спонтанных решений президента США Дональда Трампа.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.