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Новости

02 июля, 12:30

Общество

Синоптик сообщил, что 2 июля может стать самым жарким днем в сезоне в Москве

Синоптик сообщил, что 2 июля может стать самым жарким днем в сезоне в Москве

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Четверг, 2 июля, может стать самым жарким днем в текущем сезоне в Москве. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха в столице достигнет 29–32 градусов, что на 7–8 градусов выше климатической нормы.

В течение дня инициатива на синоптической карте перейдет от высотного гребня Азорского антициклона к теплому сектору Североатлантического циклона. Ожидается переменная облачность, вечером на горизонте появятся отдельные башни кучево-дождевых облаков высотой до 11–12 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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