Машинисты проходят обучение для работы на поездах "Москва-2026"

В электродепо "Солнцево" проходит подготовка машинистов, которые будут управлять новейшими поездами "Москва-2026". После открытия Рублево-Архангельской линии метро пассажиров будут перевозить 12 современных составов.

На первом участке линии планируют открыть пять станций. По словам специалистов, основные строительно монтажные работы уже завершены. Сейчас продолжаются пусконаладочные и архитектурно отделочные работы.

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