Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 07:30

Политика

Экс-главком ВСУ Залужный заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

Экс-главком ВСУ Залужный заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

В Дохе завершились встречи представителей США и Ирана с посредниками из Катара и Пакистана

ВС РФ за сутки освободили еще три населенных пункта

Евросоюз планирует изменить правила выдачи виз российским туристам

Совбез РФ заявил о необходимости юридически обязывающего соглашения между США и Ираном

В Москве простились с экс-министром обороны Сергеем Ивановым

В Москве прошла церемония прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым

Полковник Алехин назвал экс-министра обороны Иванова открытым человеком

Первый зампред Госдумы назвал экс-министра обороны Иванова патриотом страны

Российские войска освободили Богодаровку в Днепропетровской области

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил о готовности баллотироваться в президенты. Как пишут украинские СМИ, во время его встречи с действующим главой Владимиром Зеленским, последний спросил, будет ли посланник участвовать в выборах, если они состоятся этой осенью. Тот ответил, что имеет такие планы.

При этом в Киеве ходят слухи о том, что многие высокопоставленные украинские чиновники уговаривали бывшего главкома отказаться от президентских амбиций, но тот ответил отказом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика