Экс-главком ВСУ Залужный заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил о готовности баллотироваться в президенты. Как пишут украинские СМИ, во время его встречи с действующим главой Владимиром Зеленским, последний спросил, будет ли посланник участвовать в выборах, если они состоятся этой осенью. Тот ответил, что имеет такие планы.

При этом в Киеве ходят слухи о том, что многие высокопоставленные украинские чиновники уговаривали бывшего главкома отказаться от президентских амбиций, но тот ответил отказом.

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