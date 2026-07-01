01 июля, 07:15Политика
Совбез РФ заявил о необходимости юридически обязывающего соглашения между США и Ираном
Россия рассчитывает на заключение США и Ираном юридически обязывающего соглашения. Об этом заявили в Совете безопасности России.
Там считают, что без такого документа долгосрочное урегулирование ближневосточного конфликта невозможно.
Сейчас между Вашингтоном и Тегераном официально оформлен только меморандум о взаимопонимании. При этом после его подписания стороны продолжили обмениваться ракетными ударами.
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