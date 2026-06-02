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02 июня, 18:45

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Вице-спикер ГД Толстой принял участие в акции по озеленению территории в Кузьминках

Вице-спикер ГД Толстой принял участие в акции по озеленению территории в Кузьминках

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Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации, секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой совместно с активистами района принял участие в озеленении территории Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина. Мероприятие прошло у здания учреждения на Волгоградском проспекте и было приурочено ко Дню защиты детей.

"Сегодня принял участие в акции по высадке цветов в рамках масштабной программы по озеленению столицы. Вместе с активными жителями района мы привели в порядок территорию Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина, обустроили цветочные клумбы и высадили более 1 300 петуний и бархатцев. Эти цветы украсили пространство, где каждый день бывают дети, воспитанники и сотрудники учреждения. В этом году только в парках, скверах, дворах и на улицах Юго-Восточного округа появится более 2 миллионов цветов, мегаполис с каждым годом становится зеленее и комфортнее", – сказал Толстой.

Как отметил вице-спикер, в прошлом году Москву украсили более 53 миллионов цветов, а количество цветников по сравнению с 2010 годом выросло почти в 2,5 раза. Он также добавил, что в этом году на юго-востоке столицы появится около 2 тысяч деревьев и почти 40 тысяч кустарников. В их числе – липы, клены, дубы, туи, барбарис, сирень и другие виды. Всего в Москве в этом году планируют высадить 10,5 тысячи деревьев в парках, на магистралях, улицах, набережных и других городских территориях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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