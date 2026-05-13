13 мая, 12:21

Город

В кинопарке "Москино" пройдет музыкально-гастрономический фестиваль "Эмбер фест"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Музыкально-гастрономический фестиваль "Эмбер фест" состоится в кинопарке "Москино" 15–16 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Площадка фестиваля объединит музыку, гастрономию и спокойную загородную атмосферу. Посетителей ждут мастер-классы от ведущих шеф-поваров, рестораторов и представителей локальных брендов. Все выходные для гостей будут исполнять свои песни музыканты.

В частности, на фестивале выступят Найк Борзов, группа "130 по встречной на старенькой Vespa", Pompeya, Дима Урих и natta.

Кроме того, гости увидят презентации рецептов, продегустируют новые блюда, оценят гриль и технику от отечественных производителей. С посетителями пообщаются бренд-шефы Леонард Конвишер, Кирилл Раков, Алексей Калантаров, Петр Мищенков, Виталий Сурин и другие. Имран Абдурашидов, например, поделится секретами правильного приготовления мяса и разделки стейков. А мини-шеф Дарья Грубенко проведет занятия для ребят в детской зоне.

Там же будут работать барные станции с меню, специально подготовленным для фестиваля. Лучшие российские бартендеры эффектно подадут гостям коктейли. Билеты на мероприятие доступны на сайте фестиваля.

С 30 мая по 12 июля в Москве пройдет десятый фестиваль циркового искусства "Идол". Там выступят 170 артистов из 12 стран, в том числе из Китая, КНДР, Мексики и Монголии. Их номера оценят жюри, представители СМИ и зрители.

