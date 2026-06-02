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Новости

02 июня, 12:45

Город

36 деревьев высадили на месте будущего ландшафтного парка на набережной Тараса Шевченко

36 деревьев высадили на месте будущего ландшафтного парка на набережной Тараса Шевченко

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На набережной Тараса Шевченко в Москве началось создание нового ландшафтного парка. На территории будущей зоны отдыха уже высадили первые 36 деревьев, среди которых дубы, березы и лиственницы. В ближайшее время добавят еще более 100 крупномеров.

Проект реализуется поэтапно. В дальнейшем здесь появятся прогулочные зоны, пространства для отдыха и фотосессий, а также амфитеатр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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