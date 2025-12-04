"Улицы московские": Профсоюзная улица

Профсоюзная – одна из самых протяженных улиц столицы. Она строилась постепенно, и на каждом этапе это был праздник. Радостные новоселы осваивали жилые кварталы, институты, дома культуры и даже музеи.

Как на Профсоюзной оказалась дрейфующая станция Главсевморпути? Какие бонусы получили жители "Генеральского дома"? Почему вернисаж под открытым небом 1974 года превратился в бульдозерную выставку? Где родился хит музыканта Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце"?

Об этом – в программе "Улицы московские".