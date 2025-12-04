Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 15:55

Город

"Улицы московские": Профсоюзная улица

"Улицы московские": Профсоюзная улица

"Это Москва. Инфраструктура": как быстрее доехать в аэропорт

Премьера спектакля Игоря Верника состоялась в Москве

В Москве открыли 26 ледовых площадок "Московских сезонов"

В обновленном фойе "Покровка.Театр" открыли фреску-портрет Сергея Арцибашева

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки по футболу для детей и взрослых

Москвичи оформили более 12 млн заказов на льготное питание через цифровые сервисы

Собянин: Москва полностью заменила состав электропоездов на МЦД

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 4 декабря

Сергей Собянин назвал имена победителей премии Николая Островского

Профсоюзная – одна из самых протяженных улиц столицы. Она строилась постепенно, и на каждом этапе это был праздник. Радостные новоселы осваивали жилые кварталы, институты, дома культуры и даже музеи.

Как на Профсоюзной оказалась дрейфующая станция Главсевморпути? Какие бонусы получили жители "Генеральского дома"? Почему вернисаж под открытым небом 1974 года превратился в бульдозерную выставку? Где родился хит музыканта Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце"?

Об этом – в программе "Улицы московские".

Читайте также
Программа: Улицы московские
городвидео

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика