Новости регионов: спасатели эвакуировали туристов из леса в Геленджике

В Геленджике туристический маршрут обернулся спасательной операцией. Пятеро путешественников не смогли выбраться из леса из-за разлившейся реки. Спасателям пришлось несколько километров идти по труднопроходимой местности и организовать воздушную переправу через воду.

На Кубани продолжают устранять последствия паводка. В станице Троицкой Крымского района спасатели и коммунальные службы укрепляют дамбу мешками с песком. Причиной стали обильные осадки и подъем уровня воды в реке Кубань. По данным местных властей, ситуация стабилизировалась, угрозы прорыва нет.

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