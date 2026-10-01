Пожар в особняке К. Л. Миллера в Петербурге перекинулся на соседнее здание

Площадь пожара в историческом особняке рядом с Исаакиевской площадью достигла 2 тысяч квадратных метров. Огонь перекинулся на крышу соседнего здания, пожарные перебрасывают лестницы и пытаются сдержать распространение пламени. На месте работают 125 человек и 25 единиц техники, пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.

Собственник заявил, что в здании шла реставрация и рабочие укрепляли перекрытия, однако вечером на объекте никого не было. На реставрацию компания получила кредит и намеревалась инвестировать 750 миллионов рублей.

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