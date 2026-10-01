Отопление включили почти в половине жилых домов Москвы

Почти в половине жилых домов Москвы уже включили отопление. Тепло также подали более чем в 50% социальных объектов. Отопление в зданиях включают поэтапно: сначала в школах, детских садах, больницах и поликлиниках, затем в жилых домах, после – в офисах и на предприятиях.

Всего к осенне-зимнему периоду в столице подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.