Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине. На пленарной сессии клуба "Валдай" президент отметил, что в конфликте речь идет не только о территориях, но и о людях, поэтому необходимо создать условия для длительного мира.

По словам Путина, только за сентябрь российские войска взяли под контроль 1 301 квадратный километр, а темп их продвижения нарастает. При этом президент заявил, что Россия хотела бы как можно быстрее прекратить конфликт с помощью мирных переговоров.

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