На Воробьевых горах и в "Зарядье" открыли пункты вакцинации от гриппа

В Москве открылись два новых мобильных пункта вакцинации от гриппа – на Воробьевых горах и в парке "Зарядье". Теперь в столице работают 20 таких площадок, прийти туда можно ежедневно без предварительной записи.

Перед прививкой врач проводит осмотр и проверяет наличие противопоказаний, сама процедура занимает в среднем 10–15 минут. Иммунитет после вакцинации формируется в течение 2–4 недель, поэтому привиться рекомендуют до начала эпидемиологического сезона.

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