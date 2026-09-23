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23 сентября, 15:55

Общество

"Спецреп": эволюция мемов

"Спецреп": эволюция мемов

Более 50 тысяч московских старшеклассников учатся в предпрофессиональных классах

Москвичи прислали фото и видео осенней столицы

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Предпрофессиональные классы открыли более чем в 75% школ Москвы

Число 67 этим летом буквально захватило Москву вслед за всем миром, по крайней мере детей. "Китай-город" стал "six-seven станцией", а на площади Ильича нашли "six-seven небоскреб".

Как мемы влияют на жизнь россиян и кошелек? Как компании пытаются на них заработать? Нужно ли современному человеку быть всегда в курсе?

Что произошло с героями российских мемов прошлого? Кому слава помогла по жизни, а кому принесла проблемы и убытки? Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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