23 сентября, 15:55Общество
"Спецреп": эволюция мемов
Число 67 этим летом буквально захватило Москву вслед за всем миром, по крайней мере детей. "Китай-город" стал "six-seven станцией", а на площади Ильича нашли "six-seven небоскреб".
Как мемы влияют на жизнь россиян и кошелек? Как компании пытаются на них заработать? Нужно ли современному человеку быть всегда в курсе?
Что произошло с героями российских мемов прошлого? Кому слава помогла по жизни, а кому принесла проблемы и убытки? Об этом – в программе "Специальный репортаж".