"Спецреп": эволюция мемов

Число 67 этим летом буквально захватило Москву вслед за всем миром, по крайней мере детей. "Китай-город" стал "six-seven станцией", а на площади Ильича нашли "six-seven небоскреб".

Как мемы влияют на жизнь россиян и кошелек? Как компании пытаются на них заработать? Нужно ли современному человеку быть всегда в курсе?

Что произошло с героями российских мемов прошлого? Кому слава помогла по жизни, а кому принесла проблемы и убытки? Об этом – в программе "Специальный репортаж".