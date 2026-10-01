Путин назвал ложью заявления о национализации активов европейских компаний

Владимир Путин назвал ложью и провокацией заявления о якобы национализации в России активов европейских компаний. На заседании клуба "Валдай" президент прокомментировал передачу во внешнее управление активов французского ретейлера "Ашан", а также компаний "Нестле" и "Леруа Мерлен".

По словам Путина, речь идет не о национализации, а о временном внешнем управлении. Президент заявил, что при благоприятном сценарии европейские компании смогут получить свои активы обратно.

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