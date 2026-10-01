Москву и Минск планируют связать высокоскоростной магистралью

Между Москвой и Минском планируют построить первую международную высокоскоростную железнодорожную магистраль. Протяженность трассы составит около 715 километров, а поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час.

Время в пути между двумя столицами планируют сократить до 3 часов. Сегодня министры транспорта России и Белоруссии Андрей Никитин и Алексей Ляхнович подписали меморандум о сотрудничестве в проектировании и строительстве ВСМ.

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