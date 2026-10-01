Пятый этап турнира по гольфу "Золотой мяч" прошел в Подмосковье

Пятый этап юниорского турнира по гольфу "Золотой мяч" состоялся в Подмосковье. В рамках мероприятия также прошла пресс-конференция со спортсменами и экспертами, на которой обсудили развитие детского и юношеского спорта, поддержку молодых гольфистов и доступность занятий в разных регионах.

Исполнительный директор Федерации гольфа в Москве Сергей Шульгин отметил активное развитие юниорского гольфа в столице. По его словам, турнир "Золотой мяч" открыт для участников из регионов и может дать юным спортсменам возможность играть и развиваться в группах разного уровня.

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