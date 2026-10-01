Сергунина: за четыре года Саммит моды БРИКС+ объединил представителей половины стран мира

Саммит моды БРИКС+ за четыре сезона объединил представителей более 100 стран, то есть половины государств мира. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Четвертый саммит прошел в рамках Московской недели моды. В этом году его посетили эксперты более чем из 60 стран, среди них – Белоруссия, Казахстан, Бразилия, Китай, Мексика, Индия и Малайзия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.