В лесах Подмосковья стали чаще находить следы медведей

В лесах Подмосковья стали все чаще находить следы медведей. С начала года в Минэкологии области поступило около 20 подобных обращений.

В большинстве случаев люди сообщают не о встречах с хищниками, а просто об отметинах на деревьях и других признаках их присутствия. Иногда молодых животных видели рядом с автомобилями.

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