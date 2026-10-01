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01 октября, 08:30

Транспорт

В России утвердили единые правила движения для роботов-доставщиков

В России утвердили единые правила движения для роботов-доставщиков

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В России для роботов-доставщиков утвердили единые правила движения. В частности, изменения касаются их скорости и приоритета на дороге.

На тротуарах им разрешено двигаться со скоростью не более 10 километров в час, перед проезжей частью и на пешеходных переходах – до 6 километров в час, на велодорожках – до 25 километров в час. Пересекать дорогу ровер сможет только по переходу на зеленый свет. При этом он обязан пропускать спецтранспорт с включенными маячками.

Новые требования действуют в рамках трехлетнего эксперимента, который проходит в 34 регионах. Результаты планируют использовать при разработке единых правил для всей страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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