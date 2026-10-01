Air Arabia отменила часть рейсов в Россию на октябрь и декабрь

Air Arabia поэтапно продлевает отмену части рейсов в Россию. Изменения коснулись вылетов в октябре и декабре. При этом на сайте авиакомпании по-прежнему можно купить билеты в Москву, Екатеринбург, Казань, Уфу и Самару на октябрь.

В Air Arabia заявили, что вернут пассажирам деньги за купленные билеты. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, авиакомпания корректирует полетную программу с 28 февраля. Он советует перед поездкой уточнять статус конкретного рейса у авиакомпании.

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