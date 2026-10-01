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01 октября, 07:15

Экономика

Правительство РФ назвало главные приоритеты бюджета на три года

Правительство РФ назвало главные приоритеты бюджета на три года

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Правительство РФ назвало ключевые приоритеты федерального бюджета на ближайшие три года. В их числе – выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, а также помощь участникам СВО и их семьям.

В 2027 году МРОТ увеличится почти на 7% и составит около 29 тысяч рублей. Прожиточный минимум превысит 20 тысяч рублей. Материнский капитал проиндексируют с учетом фактической инфляции.

Объем расходов федерального бюджета в 2027 году составит около 49 триллионов рублей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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