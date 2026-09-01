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01 сентября, 19:15

Транспорт

Оплата цифровым рублем появилась в приложении "Метро Москвы"

Оплата цифровым рублем появилась в приложении "Метро Москвы"

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В приложении "Метро Москвы" стала доступна возможность пополнять карту москвича и "Тройку" цифровым рублем. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

Пополнить "Тройку" и карту москвича цифровым рублем можно в личном кабинете в разделе "Платежные средства".

Важно заранее открыть счет цифрового рубля. Это можно сделать через мобильное приложение банка, который подключен к платформе Банка России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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