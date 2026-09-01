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01 сентября, 18:15

Общество

Температура воздуха в Москве поднимется до 22 градусов 2 сентября

Температура воздуха в Москве поднимется до 22 градусов 2 сентября

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В среду, 2 сентября, в Москве сохранится теплая погода. Утром температура воздуха составит около 17 градусов, днем воздух прогреется до 22 градусов, а вечером температура составит 17 градусов.

В течение дня возможны кратковременные локальные дожди. Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, атмосферное давление немного снизится и составит 744 миллиметра ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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