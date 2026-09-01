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01 сентября, 16:30

Общество

Эксперт рассказала о нововведениях в школах России с 1 сентября

Эксперт рассказала о нововведениях в школах России с 1 сентября

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Для пятиклассников во второй половине учебного года введут новый предмет "Основы духовно нравственной культуры России". Об этом рассказала замдиректора Академической гимназии Тверского государственного университета по научно методической работе, кандидат филологических наук Светлана Кузнецова.

С 1 сентября также отменили домашние задания для первоклассников. Для учеников 9–10-х классов введут единый государственный учебник по обществознанию. В новом учебном году школьников также ждут изменения в учебной нагрузке, содержании образовательных программ, правилах использования гаджетов и системе оценивания поведения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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