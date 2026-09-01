Владимир Путин встретился с президентом Ирана в Бишкеке

Россия солидарна с народом Ирана и оказывает стране необходимую помощь в сложный период. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке.

По словам российского президента, Россия поставляет Ирану необходимые товары и продолжает поддерживать взаимодействие с Тегераном. Путин также отметил, что Москва и Тегеран сохраняют прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений.

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