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01 сентября, 13:30

Транспорт

Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят до Куркина

Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят до Куркина

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Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят до Куркина. Таким образом, фиолетовая ветка станет на две станции длиннее.

Сейчас северо-западный участок заканчивается остановкой "Планерная". Жители района тратят на поездку до метро около 30 минут. С открытием новых станций время в пути до центра столицы сократится для пассажиров в 1,5 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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