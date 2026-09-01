01 сентября, 13:30Транспорт
Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят до Куркина
Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят до Куркина. Таким образом, фиолетовая ветка станет на две станции длиннее.
Сейчас северо-западный участок заканчивается остановкой "Планерная". Жители района тратят на поездку до метро около 30 минут. С открытием новых станций время в пути до центра столицы сократится для пассажиров в 1,5 раза.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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