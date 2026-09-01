Российская армия нанесла массированный удар по Украине

Российская армия нанесла массированный удар по объектам Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Киеве и области поражены предприятия оборонно-промышленного и энергетического комплексов. На них производились ракетные системы, беспилотники и их компоненты, а также поставлялось горючее для нужд ВСУ.

В Одессе поражены два порта, на терминалах которых хранились военные грузы и горюче-смазочные материалы.

Для ударов российские военные применили высокоточное оружие и дальнобойные беспилотники. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.