01 сентября, 12:45Политика
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Российская армия нанесла массированный удар по объектам Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в Киеве и области поражены предприятия оборонно-промышленного и энергетического комплексов. На них производились ракетные системы, беспилотники и их компоненты, а также поставлялось горючее для нужд ВСУ.
В Одессе поражены два порта, на терминалах которых хранились военные грузы и горюче-смазочные материалы.
Для ударов российские военные применили высокоточное оружие и дальнобойные беспилотники. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.