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01 сентября, 12:45

Политика

Российская армия нанесла массированный удар по Украине

Российская армия нанесла массированный удар по Украине

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Российская армия нанесла массированный удар по объектам Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Киеве и области поражены предприятия оборонно-промышленного и энергетического комплексов. На них производились ракетные системы, беспилотники и их компоненты, а также поставлялось горючее для нужд ВСУ.

В Одессе поражены два порта, на терминалах которых хранились военные грузы и горюче-смазочные материалы.

Для ударов российские военные применили высокоточное оружие и дальнобойные беспилотники. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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