Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 11:30

Общество

Зрители Москвы 24 могут получить фирменный мерч в конкурсе ко Дню города

Зрители Москвы 24 могут получить фирменный мерч в конкурсе ко Дню города

Зрители Москвы 24 прислали десятки кадров с праздничных линеек

"Утро": 18 градусов ожидается в Москве вечером 1 сентября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Зрители Москвы 24 поделились фотографиями со школьных линеек в столице

Торжественные линейки стартовали в школах по всей Москве

"Миллион вопросов": врач-ортодонт объяснила, чем брекеты отличаются от элайнеров

Столичные школы начали учебный год торжественными линейками

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 1 сентября

"Утро": ветер с порывами до 9 м/с ожидается в Москве 1 сентября

Телеканал Москва 24 проводит конкурс "Районы, кварталы" в преддверии Дня города, где можно выиграть фирменный мерч. Зрителям показывают места в столице, которые изменились за последние годы, и предлагают угадать район по видео.

Зрителям необходимо прислать название района в чат-бот, указав свои имя и номер телефона. В 17:00 победителя определяют при помощи рандомайзера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика