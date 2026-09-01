Зрители Москвы 24 могут получить фирменный мерч в конкурсе ко Дню города

Телеканал Москва 24 проводит конкурс "Районы, кварталы" в преддверии Дня города, где можно выиграть фирменный мерч. Зрителям показывают места в столице, которые изменились за последние годы, и предлагают угадать район по видео.

Зрителям необходимо прислать название района в чат-бот, указав свои имя и номер телефона. В 17:00 победителя определяют при помощи рандомайзера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.