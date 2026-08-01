Движение на Садовом кольце восстановили после ЧП на Кудринской площади, из-за которого также отменили ночной велофестиваль. В ресторане во время праздничного вечера произошел хлопок, есть жертвы, точное число погибших и пострадавших уточняется.

Историк Никита Брусиловский отметил, что здание, где находится ресторан, изначально создавалось как сталинский гастроном, поражавший москвичей роскошью: огромными люстрами, позолоченными колоннами и расписными потолками.

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