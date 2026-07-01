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Новости

01 июля, 20:45

Экономика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 июля

Сергей Собянин продлил льготный статус технопарку "Модуль" на 10 лет

"Деньги 24": инфляция в сфере медобслуживания в России выросла на 12–14%

"Деньги 24": банки в России начнут считать "серые" доходы заемщиков в размере 90%

Эксперт заявил, что все мощности задействованы для производства топлива в РФ

Эксперт рассказал, что импорт нефтепродуктов в РФ будет возможен из Белоруссии и Индии

Эксперт прокомментировал ситуацию на топливном рынке в России

"Деньги 24": МФО запретили скрывать невыгодные условия мелким шрифтом

В Минпромторге заявили о контроле ситуации с обеспечением топлива у ретейлеров

Москва вошла в топ-5 российских городов, где популярен флиппинг

Российский рынок обеспечен топливом, а локальные перебои быстро устраняются. В основном они связаны с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Воздух в Москве может прогреться до 31 градуса в четверг, 2 июля. Затем температура пойдет на спад, обещают синоптики. Улицы дополнительно поливают, а пассажирам на всех видах транспорта раздают питьевую воду.

Новый жилой комплекс по программе реновации построили в ТиНАО, он расположен недалеко от станции Щербинка. Одновременно в округах возвели культурно-досуговый центр, а также большую школу искусств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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