Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 июля

Российский рынок обеспечен топливом, а локальные перебои быстро устраняются. В основном они связаны с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Воздух в Москве может прогреться до 31 градуса в четверг, 2 июля. Затем температура пойдет на спад, обещают синоптики. Улицы дополнительно поливают, а пассажирам на всех видах транспорта раздают питьевую воду.

Новый жилой комплекс по программе реновации построили в ТиНАО, он расположен недалеко от станции Щербинка. Одновременно в округах возвели культурно-досуговый центр, а также большую школу искусств.

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