Новости мира: трехлетнего мальчика спасли в Венесуэле после землетрясения

В Венесуэле спустя шесть дней после землетрясения спасатели нашли трехлетнего мальчика. По данным экстренных служб, число погибших в результате подземных толчков приближается к 2 тысячам, около 10,5 тысячи человек получили травмы.

Самолеты-амфибии из России направляются в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Огонь уже сутки распространяется в нескольких регионах страны, сильнее всего пострадали районы Измир и Бурса. Пожары начались на сельскохозяйственных полях и перекинулись на лесные массивы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.