Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 10:30

Происшествия

Новости мира: трехлетнего мальчика спасли в Венесуэле после землетрясения

Новости мира: трехлетнего мальчика спасли в Венесуэле после землетрясения

Сотни марокканцев устроили беспорядки в Нидерландах после победы сборной на ЧМ-2026

Пенсионеры избили ребенка за сорванную малину в Тюменской области

"Московский патруль": два человека скончались от наркотиков на дне рождения в Подмосковье

"Московский патруль": на МЖД погибли 19 подростков-зацеперов с начала года

Ракетную опасность объявили в Московской области

Новости мира: пожар начался вокруг турецкого курортного города Измир

Новости мира: в Монако произошел первый в истории страны теракт

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА в подмосковном Егорьевске

В Венесуэле спустя шесть дней после землетрясения спасатели нашли трехлетнего мальчика. По данным экстренных служб, число погибших в результате подземных толчков приближается к 2 тысячам, около 10,5 тысячи человек получили травмы.

Самолеты-амфибии из России направляются в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Огонь уже сутки распространяется в нескольких регионах страны, сильнее всего пострадали районы Измир и Бурса. Пожары начались на сельскохозяйственных полях и перекинулись на лесные массивы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика