Собянин: более 1,4 тыс компаний примут участие в новом сезоне "Лета в Москве"

Более 1,4 тысячи компаний присоединились к новому сезону проекта "Лето в Москве". Об этом в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, кооперация города и бизнеса делает программу ярче и разнообразнее, а также создает инвестиционный механизм, который развивает экономику столицы.

Среди совместных проектов Собянин отметил показы в кинотеатре под открытым небом на Северном речном вокзале, новые туристические нейро-маршруты, образовательную программу по финансовой грамотности и кибербезопасности, а также пикниковые зоны и бассейны в столичных парках.

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