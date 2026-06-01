Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Центральной темой беседы стали итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, который прошел 29 мая в Астане.

Стороны договорились в ближайшее время продолжить диалог в формате встречи. Пашинян поблагодарил Путина за дружелюбный тон и поддержку, а также за сбалансированную позицию по вопросам, вызывающим разногласия.

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