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19 июня, 19:10

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"Мой район": проект "Наследие моего района". Войковский

"Мой район": проект "Наследие моего района". Войковский

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Юные жители Москвы показали "Наследие моего района". Так называется ежегодный конкурс, который организует город, чтобы дети по-новому взглянули на привычные им здания, парки, небольшие сооружения, учились видеть красоту в повседневном, а также аккуратно относились к наследию своей Родины.

Ребята прислали около трех тысяч рисунков, лучшие из которых выставят на одном из бульваров летом 2024 года. Победителей определяли пользователи платформы "Активный гражданин", а также экспертное жюри.

Героиня этого выпуска – победительница в двух номинациях Даша Кузенева живет в Войковском районе. Уже четвертый год подряд ее работы отмечают на конкурсе "Наследие моего района". Школьница учится в художественной школе, поэтому часто выходит на пленэр. Новую локацию для своей будущей работы, которую она потом отправит на конкурс, ей поможет выбрать москвовед.

Подробнее – в программе "Мой район".

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