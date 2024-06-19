"Мой район": проект "Наследие моего района". Войковский

Юные жители Москвы показали "Наследие моего района". Так называется ежегодный конкурс, который организует город, чтобы дети по-новому взглянули на привычные им здания, парки, небольшие сооружения, учились видеть красоту в повседневном, а также аккуратно относились к наследию своей Родины.

Ребята прислали около трех тысяч рисунков, лучшие из которых выставят на одном из бульваров летом 2024 года. Победителей определяли пользователи платформы "Активный гражданин", а также экспертное жюри.

Героиня этого выпуска – победительница в двух номинациях Даша Кузенева живет в Войковском районе. Уже четвертый год подряд ее работы отмечают на конкурсе "Наследие моего района". Школьница учится в художественной школе, поэтому часто выходит на пленэр. Новую локацию для своей будущей работы, которую она потом отправит на конкурс, ей поможет выбрать москвовед.

Подробнее – в программе "Мой район".