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14 июня, 19:15

Город

"Мой район": Мосводоканал. Район Солнцево

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Эксперты центра Мосводоканала строго следят за чистотой и качеством питьевой воды в городе. Прежде чем попасть в краны московских квартир, вода из рек и водохранилищ поступает на станции водоподготовки. Природная вода проводит здесь от 8 до 24 часов. За это время она проходит несколько степеней очистки.

Как очищают и проверяют питьевую воду? Сколько занимает путь воды от природного источника до крана? Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
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