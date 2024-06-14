"Мой район": Мосводоканал. Район Солнцево

Эксперты центра Мосводоканала строго следят за чистотой и качеством питьевой воды в городе. Прежде чем попасть в краны московских квартир, вода из рек и водохранилищ поступает на станции водоподготовки. Природная вода проводит здесь от 8 до 24 часов. За это время она проходит несколько степеней очистки.

Как очищают и проверяют питьевую воду? Сколько занимает путь воды от природного источника до крана? Подробнее – в программе "Мой район".