"Мой район. Новости": в Москве увеличили количество бассейнов под открытым небом

В Москве стало больше бассейнов под открытым небом. Провести время у воды можно в пяти парках и на 12 фестивальных площадках "Московские сезоны". Для отдыха есть шезлонги и зонты, раздевалки и душ. За качеством воды регулярно будут следить специалисты.

На каждого посетителя ежедневно добавляется 50 литров свежей воды. Также предусмотрен лимит по количеству отдыхающих, чтобы бассейны не загрязнялись.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

