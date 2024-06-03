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03 июня, 10:30

Город

"Мой район. Новости": в Москве увеличили количество бассейнов под открытым небом

"Мой район. Новости": в Москве увеличили количество бассейнов под открытым небом

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В Москве стало больше бассейнов под открытым небом. Провести время у воды можно в пяти парках и на 12 фестивальных площадках "Московские сезоны". Для отдыха есть шезлонги и зонты, раздевалки и душ. За качеством воды регулярно будут следить специалисты.

На каждого посетителя ежедневно добавляется 50 литров свежей воды. Также предусмотрен лимит по количеству отдыхающих, чтобы бассейны не загрязнялись.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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