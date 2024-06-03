03 июня, 10:30Город
"Мой район. Новости": в Москве увеличили количество бассейнов под открытым небом
В Москве стало больше бассейнов под открытым небом. Провести время у воды можно в пяти парках и на 12 фестивальных площадках "Московские сезоны". Для отдыха есть шезлонги и зонты, раздевалки и душ. За качеством воды регулярно будут следить специалисты.
На каждого посетителя ежедневно добавляется 50 литров свежей воды. Также предусмотрен лимит по количеству отдыхающих, чтобы бассейны не загрязнялись.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".